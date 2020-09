(AM)

Zobacz galerię (8 zdjęć) Pasjonatom wędkarstwa z gminy Wieliczka udało się złowić ogromne sumy. Ryby miały 230 i 204 cm długości, a każda z nich ważyła ponad 100 kg. Połów miał miejsce podczas nocnej eskapady wędkarzy nad Wisłę. zdjęcia udostępnione przez Redakcję "Życie Wieliczki Zobacz galerię (8 zdjęć)

W Małopolskich rzekach i jeziorach żyją prawdziwe potwory. I nie brakuje śmiałków, którzy wyciągają je na powierzchnię. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co udało się złowić wędkarzom w naszym województwie. To naprawdę wielkie ryby.