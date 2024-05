Małopolska kościelną dyspensą podzielona. W części województwa można jeść mięso, a w części nie. Co z piątkowym grillem?

- Moim zdaniem dyspensy powinny być ustalane odgórnie, dla całego kraju, wtedy nie dochodziłoby do sytuacji, że jeden może sobie urządzić grilla w piątek, a drugi nie. Zapewne wielu katolików nie zwraca dzisiaj uwagi na dyspensę i jeśli ktoś w każdy piątek całego roku szanuje post, to i dyspensa nie jest mu do niczego potrzebna. A z drugiej strony, w naszym kraju, kiedy coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, a postrzegany jest on jako instytucja starająca się hamować wśród ludzi coraz większą swobodę moralną, to dla ludzie nieprzestrzegających na co dzień praw kanonicznych, spożywanie mięsa w każdy piątek całego roku nie stanowi przecież żadnego problemu – zwraca uwagę 50-letni Mirosław, mieszkaniec Oświęcimia.