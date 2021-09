Małopolska. Prace projektowe nad siedmioma obwodnicami na rożnym etapie. Na drodze: osuwiska, protest mieszkańców i brak porozumienia Janusz Bobrek

Zatłoczony Tarnów w godzinach szczytu. Tu problem rozwiązałaby wschodnia obwodnica. Aby powstała, miasto musi porozumieć się z GDDKiA w sprawie wspólnego finansowania inwestycji Paweł Chwał Zobacz galerię (5 zdjęć)

Do 2030 roku w Małopolsce ma powstać siedem obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Będą to obwodnice Limanowej, Nowego Targu, Piwnicznej, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Trzebini i wschodnia obwodnica Tarnowa. Prace projektowe są na rożnym etapie zaawansowania. Najwcześniej, bo najprawdopodobniej do końca 2024 roku, przejedziemy obwodnicą Wadowic, zaś pod dużym znakiem zapytania stoi budowa obwodnicy wschodniej Tarnowa, która wymaga współfinansowania przez miasto, a tego, zdaniem prezydenta Romana Ciepieli, na to nie stać.