Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu będzie miała drużynę hokeja. To pierwszy w Polsce akademicki zespół hokejowy [ZDJĘCIA]

W Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu podpisano porozumienie

We wtorek, 28 września, w murach oświęcimskiej uczelni podpisane zostało porozumienie dotyczące powołania akademickiej drużyny hokejowej. Podpisali je przedstawiciele Małopolskiej Uczelni Państwowej, Uczniowskiego Klubu Hokejowego, miasta i powiatu oświęcimskiego.

Rektor MUP prof. Sonia Grychtoł przyznała, że początkowo z pewną rezerwą podeszła do tego pomysłu, ale im bardziej się w niego zagłębiała, tym nabierała przekonania, że co do jego słuszności.

Pomysł powołania akademickiego zespołu zrodził się w Uczniowskim Klubie Hokejowym.