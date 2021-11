Małopolska zach. Komodo rozgrzewa nowym hitem tej jesieni. Czy „Heaven” również pokryje się diamentem i platyną? Posłuchajcie tego kawałka

„Heaven” a la Komodo przebojem tej jesieni?

Dariusz Odrzywołek (Alex Red), Jonasz Brzeźniak (Yash) oraz Tomasz Piasecki (Tom Sanders), podążając za sugestiami słuchaczy, postanowili - zachowując brzmienie a la Komodo, „wziąć na warsztat” drugi wielki hit Adamsa czyli „Heaven”.

- Drugim impulsem urzeczywistniającym ten pomysł było to, że każdy z naszej trójki lubi ten klasyk i już wcześniej w naszych rozmowach dotyczących kolejnych wydań przewijało się właśnie „Heaven”

- uchyla rąbka tajemnicy Jonasz Brzeźniak (Yash). - Formalnościami umożliwiającymi wdrożenie tego pomysłu w życie zajęło się Sony Music. My przystąpiliśmy do twórczej pracy – dodaje.

Odświeżony kawałek Bryana Adamsa w tanecznej wersji grupy Komodo, miał premierę 24 września. Teledysk powstał jeszcze przed pandemią, i tak naprawdę nie był pierwotnie kręcony do tego nagrania. Był to klip, który stanowił alternatywę dla teledysku „Is this love". Po sukcesie „I just died" muzycy zastanawiali się czy nie pójść za ciosem, i znów nie postawić na ciekawe akrobacje gimnastyczne. Jednakże „romantyczna” druga wersja klipu, w którym wystąpiła piękna Helena, została decyzją wytwórni, wybrana do „Is this love”.