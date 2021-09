Małopolska zachodnia. Tauron bez kopalń węgla kamiennego do końca roku. Skarb Państwa przejmie m.in. Zakłady Górnicze Brzeszcze i Janina Monika Pawłowska

Zgodnie z wypracowanymi warunkami umowy społecznej dla górnictwa, kopalnie mają zostać objęte dofinansowanim, do czasu ich stopniowego wygaszania. Do 2040 r. ma funkcjonować ZG Brzeszcze. Arch. UG Brzeszcze Zobacz galerię (5 zdjęć)

Do końca tego roku Skarb Państwa chce nabyć od Grupy Tauron wszystkie akcje spółki Tauron Wydobycie, do której należą trzy kopalnie węgla kamiennego, w tym dwie małopolskie Zakład Górniczy Brzeszcze (pow. oświęcimski), ZG Janina (pow. chrzanowski) oraz i ZG Sobieski w Jaworznie. W ub. środę (15 września) Tauron podpisał w tej sprawie list intencyjny z Ministerstwem Aktywów Państwowych. To element umowy społecznej podpisanej 28 maja 2021 r. pomiędzy stroną rządową a liderami związków zawodowych w sprawie transformacji górnictwa, która zakłada pomoc publiczną dla kopalń, m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie działań do czasu ich stopniowego wygaszania. Co to oznacza dla kopalń w regionie i samych górników? Gwarancje i spokój - słyszymy wśród związkowców.