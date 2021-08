Małopolska. ZUS wypłacił 66 milionów złotych. Pieniądze trafiły do rodziców i opiekunów blisko 257 tysięcy dzieci

W województwie małopolskim pod kątem sumy wypłaconych świadczeń przoduje krakowski ZUS, który wypłacił 24,2 mln zł. Pieniądze trafiły do rodziców i opiekunów 95 tysięcy dzieci. ZUS w Nowym Sączu wypłacił 17,5 mln złotych, które trafiły do rodziców 69 tysięcy dzieci. W Chrzanowie do 50 tysięcy dzieci trafiło w sumie 12,7 mln złotych. Niewiele mniej na konta rodziców przelał ZUS w Tarnowie, bo aż 11,2 mln złotych. Ze środków skorzystają 44,3 tysiące dzieci.

Nabór wniosków o świadczenie 300 plus rozpoczął się 1 lipca br. Od momentu jego uruchomienia, w województwie małopolskim złożono 193 tys. wniosków, z czego zrealizowano już 172 tys.

W całej Polsce, w ramach programu „Dobry start”, na konta rodziców i opiekunów trafiło 725 mln złotych. Wypłacone dotychczas świadczenia obejmą 3 miliony dzieci.