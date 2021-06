Marek S. pogrążył krakowskie gangi. „W promocji” dostał karę dwóch pół roku więzienia i straci 3 mln zł korzyści Artur Drożdżak

Marek S. pogrążył dwa gangi ale ma do odsiadki dwa i pół roku więzienia i straci 3 mln zł korzyści finansowych Policja

Sąd Apelacyjny w Krakowie nie zgodził się na obniżenie wyroku dla 38-letniego Marka S., który poszedł na współpracę z prokuraturą i ujawnił szczegóły przemytu do Krakowa narkotyków z całej Europy. Dzięki skruszonemu przestępcy we wrześniu ub. w ramach tzw konfiskaty rozszerzonej zajęto nielegalny majątek kiboli Cracovii na kwotę 12 mln zł. Marek S. ma więc do odsiadki dwa i pół roku więzienia, straci 3 mln zł korzyści z przestępstwa. Ma też do zapłaty 30 tys. grzywny, 20 tys. zł nawiązki i 46 tys. opłat sądowych. Ten wyrok jest prawomocny.