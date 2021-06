Mariusz Lewandowski: Ten zespół poradzi sobie w ekstraklasie, ale wzmocnienia też będą

- W niedzielę przypieczętowaliście awans do ekstraklasy po remisie ze Stomilem Olsztyn. Zimą wydawało się, że zrobicie to znacznie szybciej niż w ostatniej kolejce. Dużo kosztował pana nerwów ostatni tydzień? Nie miał pan obaw, że to, na co pracowaliście przez cały sezon, może wymknąć się wam w ostatniej chwili z rąk? - Jeśli mam być szczery, to nie było jakoś bardzo nerwowo. Starałem się patrzeć na to na chłodno. Bardziej przez pryzmat całego sezonu, w którym wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę. Wiedziałem, że jesteśmy mocni. Byłem przekonany, że dopniemy swego. Może powinniśmy ten awans przypieczętować wcześniej, ale nie można zapominać jak duże problemy mieliśmy wiosną. Do końca kwietnia boiska były w kiepskim stanie, co nie było dla nas atutem, bo ciężko było nam na nich grać swoją piłkę. Z tym byśmy sobie jednak poradzili, ale dopadł nas koronawirus i przez miesiąc pauzowaliśmy, a później z kolei nastąpiła maksymalna kumulacja meczów. To musiało się odbić również na zdrowiu zawodników, bo nie była to standardowa sytuacja, trzeba było reagować często na bieżąco. Przyszły kontuzje, wypadali nam ważni zawodnicy. I to są powody, które sprawiły, że to wszystko przeciągnęło się w czasie. Bo jeśli patrzeć na całokształt, ten awans wywalczyliśmy w pełni zasłużenie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.

- Kluczowe momenty wiosny to zwycięstwa w Radomiu i Tychach z drużynami, z którymi walczyliście o awans? - Nie podchodziłbym tak do tego tematu. Wszystkie mecze były ważne, każdy punkt zdobyty z drużyna z czołówki czy z dołu tabeli się liczył. Każdy mecz ma swój scenariusz, swoją wagę. Te zwycięstwa były natomiast rzeczywiście bardzo ważne z innego powodu - mentalnego! My byliśmy mocni od psychicznej strony, bo zrobiliśmy dużo punktów z czubem tabeli. Mecze w Radomiu i Tychach pokazały też, że jesteśmy gotowi, że zasługujemy na ten awans.

- Wiele było meczów, w których wręcz wyszarpywaliście punkty nawet w doliczonym czasie gry. To bardziej efekt szczęścia, przygotowania czy charakteru? - Jeśli wygra się raz, drugi w końcowych minutach, to można mówić o szczęściu, przypadku. My jednak takich meczów mieliśmy zdecydowanie więcej. Uważam, że tutaj kluczowa była jakość naszego zespołu, również mentalność zwycięzców, jaką próbowałem tym chłopakom zaszczepić i myślę, że w znacznym stopniu mi się to udało. Z drugiej strony nie zapominajmy, że w większości tych meczów mieliśmy miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, zdecydowanie więcej sytuacji. Naszą bolączką była jednak w tym sezonie finalizacja akcji. Jeśli popatrzeć na nasze ataki, na sytuacje, jakie sobie stwarzaliśmy, to wyjdzie, jak wiele takich szans zmarnowaliśmy. Jeszcze w pierwszej rundzie to była nasza siła, ale w drugiej strzeliliśmy już mniej goli. Rywale też ustawiali się już pod nas trochę inaczej, bardziej na skomasowaną obronę. Były nawet mecze, gdy analizowaliśmy przeciwników i spodziewaliśmy się, że wyjdą na nas grać normalną swoją piłkę, a później zaczynała się gra i okazywało się, że stawiają mur przed swoim polem karnym, który trzeba kruszyć. I z tym mieliśmy w niektórych meczach problem.

- Narzeka pan na skuteczność, co brzmi trochę zaskakująco, jeśli popatrzeć na statystyki. W I lidze tylko ŁKS Łódź strzelił więcej goli od was. Ten niedosyt ma świadczyć o pańskiej ambicji? - Jestem ambitnym trenerem, ale przede wszystkim mam świadomość, że w tym zespole jest większy potencjał niż pokazaliśmy. I stąd moje słowa o kiepskiej w niektórych meczach skuteczności. Awansowaliśmy do ekstraklasy, ale jesteśmy źli, że nie skończyliśmy ligi na pierwszym miejscu, bo tak sobie zakładaliśmy. Tak trzeba moim zdaniem w sporcie podchodzić do sprawy. I to staram się powtarzać moim piłkarzom.

- Zamykając temat młodego Kacpra Śpiewaka. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. On zostanie w Bruk-Becie? - To już pytanie do dyrektora sportowa czy pani prezes. Ja jako trener widzę tego zawodnika w zespole, ale jak ta sprawa się zakończy, tego nikt nie wie. Nawet jeśli piłkarz ma ważny kontrakt, może przecież odejść, bo ktoś złoży mu lepszą propozycję i go kupi. Na temat Kacpra mogę powiedzieć tylko tyle, że rozwinął się u nas mocno, ale moim zdaniem stać go na dużo więcej. Musi ciężko pracować każdego dnia, żeby stać się lepszym piłkarzem. Ma np. duże braki jeśli chodzi o motorykę. Jeśli zostanie w Niecieczy, to pomożemy mu w tym na pewno.

- Skoro rozpoczęliśmy rozmowę o personaliach, to jak głębokich zmian należy się spodziewać w waszym zespole przed startem ekstraklasy? - Zacznijmy od tego, że tak budowaliśmy ten zespół, że zdecydowana większość jego piłkarzy poradzi sobie w ekstraklasie. Nie mam co do tego wątpliwości. Mocno odmłodziliśmy skład w porównaniu do tego, co było w Niecieczy w poprzednich latach. Proszę zobaczyć naszą kadrę. Są Marcin Grabowski, który jest młodzieżowcem, Paweł Żyra, który ma 23 lata, Mateusz Grzybek, Marcin Wasielewski, Wiktor Biedrzycki, Adam Radwański, wspomniany Kacper Śpiewak, Patryk Czarnowski. To wszystko są chłopcy, którzy są w bardzo dobrym wieku. Tacy, którzy wciąż mogą się rozwijać. Jestem pewien, że w ekstraklasie dadzą sobie radę, ale to oczywiste, że powinniśmy się wzmocnić. Również dlatego, żeby rywalizacja na każdej pozycji była większa. To pomoże podnieść jakość drużyny. Rozmowy już się rozpoczęły. Na dzisiaj mogę powiedzieć tak, że większość chłopaków, którzy wywalczyli awans, w Niecieczy zostanie, a dojdą do nich kolejni, którzy podniosą jakość tej drużyny.

- To drugi awans do ekstraklasy w historii klubu. Pana nie było oczywiście w Niecieczy, gdy zespół Bruk-Betu Termaliki awansował w 2015 roku, ale rozmawia pan z ludźmi. Jak zatem ten klub zmienił się przez te wszystkie lata, czego się nauczono, żeby pozostać teraz w ekstraklasie już na stałe? - Trudno mi rzeczywiście powiedzieć, jak to wyglądało sześć lat temu, ale mogę powiedzieć, co zmieniło się od momentu mojego przyjścia. Zmieniliśmy przede wszystkim politykę budowy zespołu, znacząco go odmładzając. Po drugie dzisiaj grają tutaj zawodnicy, którzy rzeczywiście chcą być częścią tego klubu. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chcę powiedzieć, że ci, którzy grali wcześniej w Niecieczy, tego nie chcieli. Chcę natomiast powiedzieć, że dzisiaj stawiamy na takich piłkarzy, którzy grając w Bruk-Becie, chcą się rozwijać, są naprawdę głodni sukcesu. To wszystko jest obudowane piłkarzami doświadczonymi. Takimi jak Putiwcew, Wlazło, Stefanik. To wszystko się zazębia i tworzy zespół nastawiony na sukces. Nie jest łatwo coś takiego zbudować, nie jest łatwo wkomponować kolejne ogniwa do drużyny, czyli znaleźć zawodników, którzy będą spełniali nasze oczekiwania nie tylko pod względem umiejętności, ale również charakteru.

- Czytałem kiedyś wywiad z panem, w którym mówił pan, że nie jest zwolennikiem rewolucji co pół roku w składzie, a bardziej dokładania dwóch, trzech piłkarzy, którzy rzeczywiście podniosą jakość zespołu. W tym kierunku pójdziecie?

- Tak dokładnie podchodzę do sprawy. Skład zawsze można uzupełniać i tak się dzieje w każdym zespole, ale nie będę krył, że my dzisiaj szukamy przede wszystkim takich piłkarzy, o których będziemy mogli powiedzieć, że są dla nas wzmocnieniem. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowy są prowadzone. Rynek nie jest łatwy, bo czasami nawet jeśli wypatrzy się zawodnika, to trzeba go jeszcze przekonać, żeby do nas przyszedł. Trzeba potrafić przekazać swoją wizję klubu, budowy zespołu. Taki zawodnik musi też pasować do stylu gry, pracy i środowiska, w którym się znajdujemy.

- Z beniaminkami bywa różnie. Czasami trenerzy pozostają wierni temu, co ich drużyny grały na niższym szczeblu, a czasami próbują jednak dostosować się do wyższego poziomu i coś pozmieniać. Pan pracował już w ekstraklasie, teraz w I lidze, więc wie doskonale, jaka jest różnica między tymi dwoma klasami rozgrywkowymi. To jak będzie z wami?

- W I lidze mieliśmy swój styl i nigdy go nie zmienialiśmy, bez względu na to z kim i gdzie graliśmy. Staraliśmy się być uzależnieni przede wszystkim od tego, co my zrobimy na boisku. Ekstraklasa to już jednak będzie wyższa półka i trzeba będzie być w niej bardziej elastycznym taktycznie. Już o tym myślimy, żeby w przerwie letniej zaproponować zawodnikom i przećwiczyć dwa, trzy nowe systemy gry. Pod takim kątem też szukamy piłkarzy, którzy potrafią być elastyczni taktycznie, a jednocześnie potrafią zagrać na dwóch, trzech pozycjach. Przykładowo, jeśli będziemy szukać pomocnika do środka, to takiego, który bez problemu zagra na pozycji „sześć” i „osiem”. Jeśli będziemy szukać bocznego obrońcy, to takiego, który potrafi grać w ustawieniu z czwórką w obronie, ale również na wahadle. Chodzi o to, żeby nawet w czasie jednego meczu być czasami elastycznym i sprawnie przechodzić z jednego ustawienia na drugie.