Marsz Równości idzie przez Kraków. "Chcemy ochrony przed dyskryminacją". Co zrobi Młodzież Wszechpolska?

Pod Muzeum zgromadzili się przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, którzy mają wyruszyć w stronę alei o godz. 16.30. Są też pojedyncze osoby z tęczowymi symbolami, które policjanci proszą o odejście kawałek dalej, prawdopodobnie by nie dochodziło do konfliktów między uczestnikami dwóch manifestacji o skrajnie różnych poglądach.

Stajemy w obronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, parady równości to szerzenie zgorszenia - mówi uczestnik manifestacji.

Marsz równości przechodzi przez Kraków

- Idziemy w roztańczonym, kolorowym, przyjaznym i otwartym Marszu Równości, by przypomnieć mieszkańcom i mieszkankom Krakowa, że to także nasz dom. Idziemy, by jak co roku przypomnieć, że chcemy równości małżeńskiej, edukacji seksualnej, ochrony przed dyskryminacją, ustawy o uzgodnieniu płci. W tym roku chcemy także przypomnieć radnym Sejmiku Wojewódzkiego, że Kraków i Małopolska nigdy nie były i nie będą strefami wolnymi od LGBT. Jesteśmy wszędzie, to nasze strefy, ale wolności - powiedziała nam jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Równości Magdalena Dropek ze Stowarzyszenia Queerowy Maj.