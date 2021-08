Marsz Równości idzie przez Kraków. W paradzie bierze udział ok. 5,5 tysiąca osób. "Chodzi nam o to, aby każdy mógł być kim chce" Bartosz Dybała

- Idziemy w roztańczonym, kolorowym, przyjaznym i otwartym Marszu Równości, by przypomnieć mieszkańcom i mieszkankom Krakowa, że to także nasz dom - mówią jego uczestnicy. Marsz wyruszył spod Hotelu Cracovia na Rynek Główny. Tuż obok, pod Muzeum Narodowym, swoje wydarzenie zorganizowała Młodzież Wszechpolska, której przedstawiciele już dzień wcześniej zapowiadali, że będą utrudniać przemarsz społeczności LGBT. Jak udało nam się dowiedzieć, do blokowania Marszu Równości ma dojść na alejach Trzech Wieszczów. Ostatecznie nie zostało to zrealizowane.