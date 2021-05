Mateusz Wdowiak, były zawodnik Cracovii, zdobył Puchar Polski [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Mateusz Wdowiak - był bohaterem rozgrywek Pucharu Polski w zeszłym sezonie, w barwach Cracovii. W półfinałowym meczu z Legią Warszawa zdobył dwa gole, w finale z Lechią Gdańsk decydującą bramkę. Ma 24 lata. Pomocnik, wychowanek "Pasów" wiosną przeniósł się do Rakowa Częstochowa i z tym klubem wywalczył Puchar Polski. Cieszy się udanym życiem osobistym. Jego partnerką jest Patrycja Ambroży, która bardzo wspiera piłkarza. Teraz ściska kciuki za Mateusza, by ten awansował do pierwszego składu Rakowa, bo na razie jest rezerwowym. Młodzi odbywają wspólne podróże m.in. do Dubaju. Więcej zdjęć w GALERII.