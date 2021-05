Matura 2021 CKE. Maturzyści liczą na "Lalkę", matematykę powtarzają z kanałem na YouTube [ARKUSZ, KLUCZ ODPOWIEDZI] 1.05.2021

To już ostatnia prosta - ostatni tydzień przed tegoroczną maturą. Matury rozpoczną się 4 maja. Na początek maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Będzie to już kolejna matura organizowana w czasie pandemii i w związku z tym - w reżimie sanitarnym. W całej Małopolsce przystąpi do niej prawie 26 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Pamiętajcie, że po maturze znajdziecie u nas arkusze zadań z odpowiedziami.

Matura 2021. Trwa obstawianie, jaka lektura pojawi się na egzaminie z polskiego Napięcie rośnie, widać to m.in. po mediach społecznościowych, gdzie młodzi ludzie wymieniają się informacjami, co udało im się powtórzyć, ale jeszcze częściej memami o tym, jak w dniu matury ogarnie ich panika lub rozpacz nad arkuszem egzaminacyjnym. Trwa też obstawianie, jaka lektura pojawi się na egzaminie z polskiego - przy czym większość uczniów marzy, by była to "Lalka" i kalkuluje, że w tym roku właśnie na nią powinni też postawić autorzy pytań. "Ta matura doprowadza mnie do takiego stanu, że z tego wszystkiego śniła mi się dzisiaj trygonometria i normalnie rozwiązywałam zadania we śnie XD przesada" - opisuje na Twitterze jedna z maturzystek. Inni, którym matematyka też nie daje spokoju, bo nie czują się z niej mocni, ratują się w tych dniach m.in. filmami na kanale YouTube. Maturzyści szczególnie polecają sobie nawzajem kanał Miedziany Fsor (prowadzący, zdaniem uczniów, potrafi im jasno wytłumaczyć to, czego kompletnie nie zrozumieli i nie opanowali na lekcjach ze swoimi matematykami), na którym filmy z cyklu Matura 2021 mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń.

Egzaminy łatwiejsze i tylko pisemnie W tym roku - w związku z sytuacją epidemiczną i wymuszonym przez nią zdalnym nauczaniem - matura ma być nieco łatwiejsza. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obowiązkowe będą tylko egzaminy pisemne - język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. W odróżnieniu od poprzednich lat - nie ma też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. A do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić tylko ci chętni, którzy potrzebują wyniku z takiego egzaminu w rekrutacji na studia wyższe za granicą. Takich osób zgłosiło się w całej Polsce zaledwie ok. 840 - na kilkaset tysięcy zdających maturę.

Jeśli chodzi o liczby, w całej Małopolsce maturę 2021 będzie zdawać 25 tys. 820 tegorocznych absolwentów liceów i techników, z tego 8 tys. 219 osób to uczniowie szkół krakowskich. W województwie małopolskim zwolnionych jest z egzaminów 84 finalistów olimpiad lub konkursów przedmiotowych (łącznie zwolnieni ze 156 egzaminów), z czego 50 osób to olimpijczycy z Krakowa (zwolnieni łącznie z 89 egzaminów). Na maturze 2021 zjawią się także absolwenci z poprzednich lat, by m.in. poprawić swój słabszy wynik. Takich osób powtarzających egzaminy jest w całej Małopolsce 6 tys. 511, z tego w samym Krakowie - 2 tys. 457. Kto nie wejdzie na maturę? Z racji trwającej pandemii matura - tak jak rok temu - będzie zorganizowana w reżimie sanitarnym. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel czy inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych "kompatybilnych z objawami COVID-19", jak mówią wytyczne ministerialne i Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie może przyjść na egzamin osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją - ale jest od tego wyjątek.

Zdający, który przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zdający muszą zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, gdy wychodzi do toalety, a także gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej dla zdających. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma też możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

FLESZ - Czy będą szybkie testy dla maturzystów?