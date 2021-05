Matura 2021 geografia rozszerzona. Jakie będą pytania? Opublikujemy arkusz z zadaniami 13.05.21

Najczęściej wybierane przez tegorocznych absolwentów w całej Polsce egzaminy na poziomie rozszerzonym to:

Geografia należy do tych egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które były najchętniej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.). Chęć zdawania geografii w całej Polsce zadeklarowało prawie 53,9 tys. osób, co stanowi 19,9 proc. absolwentów z 2021 roku.

W czwartek kolejne egzaminy nieobowiązkowe, dla chętnych. Rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Natomiast po południu odbędą się egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Przypomnijmy, że w Małopolsce matury zdaje w tym roku ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Osób piszących matury po raz kolejny - by poprawić wyniki z poprzednich lat - jest w naszym województwie 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie.