Matura 2021 - j. polski rozszerzony. Opublikujemy arkusz i przykładowe odpowiedzi z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 10.05.21

Matura 2021 - j. polski rozszerzony

W tym roku matura - ze względu na zdalne nauczanie, które ją poprzedziło - jest trochę okrojona, zakres wymagań zawężony. Między innymi nie ma tym razem obowiązku zdawania jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru). Ale i tak większość maturzystów przystąpi do takich egzaminów i będzie je zdawać nawet z kilku przedmiotów, ponieważ bez tego nie mogliby startować w wyścigu o indeks wymarzonych studiów.

Już końcem zeszłego tygodnia część maturzystów zdawała pierwsze z egzaminów na poziomie rozszerzonym. Przede wszystkim - język angielski. Młodzi ludzie jeszcze przed tym egzaminem mówili nam, że trzeba być do niego o wiele solidniej przygotowanym niż do matury z angielskiego na poziomie podstawowym, która co roku jest łatwa. Po egzaminie rozszerzonym potwierdzali to, a jedna z krakowskich maturzystek stwierdziła, że jest wielka przepaść między egzaminem z angielskiego na poziomie podstawowym i tym na poziomie rozszerzonym.