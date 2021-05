Matura 2021. Matematyka na poziomie rozszerzonym. Opublikujemy arkusze i odpowiedzi 11.05.21 (MM)

Matury trwają jeszcze do 20 maja Anna Kaczmarz

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest uważana za jedną z najtrudniejszych. Jednak tegoroczne matury - według zapowiedzi ministerialnych i zgodnie z okrojonym katalogiem wymagań - mają być łatwiejsze. Czy będzie to dotyczyło również tego egzaminu? Przekonają się o tym ci z maturzystów, którzy będą go zdawali już we wtorek, 11 maja.