Matura 2021. Polski poziom rozszerzony. Jakie będą lektury? [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI]

W tym roku matura rozszerzona z polskiego odbędzie się 10 maja, w poniedziałek, o godz. 9:00 .

. Na jej wykonanie maturzyści będą mieli 180 minut.

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą przynajmniej dwa CZARNE długopisy .

. Podczas pisania możesz korzystać ze słownika ortograficznego oraz słownika poprawnej polszczyzny.

Już dzisiaj matura z polskiego na poziomie rozszerzonym!

O godz. 9:00 maturzyści usiądą w ławkach, aby przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie będą zdawać go wszyscy. Przystąpią do niego tylko te osoby, które wyraziły taką chęć w deklaracji maturalnej i potrzebują wyniku np. do rekrutacji na studia.

Pamiętajcie, że po zakończonej maturze pełny arkusz znajdziecie tutaj!

Matura 2021 - polski rozszerzony. Co było na maturze z polskiego rozszerzonego w 2020 roku?

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji podanego tekstu oraz znajomość innych tekstów kultury.