Matura 2021. W czwartek język angielski. Maturzyści są zaskoczeni, jak wiele zmieniło się podczas pandemii

- Wszyscy bardziej dojrzeli i wyglądają doroślej. Ale jest też bardzo dziwnie. Moja klasa była zawsze bardzo zgrana. A teraz, gdy wszyscy przychodzimy do szkoły, niby dalej jest bardzo miła atmosfera, ale czuć taki dystans. Jest ciszej niż kiedyś, nie ma takiej swobody. Jesteśmy wycofani - mówi nam Emilia Teper, maturzystka z VI LO w Krakowie. - Zmniejszyła się też nasza pewność siebie. Jak rozmawiam z ludźmi, to też bardzo zauważalne jest, że nas stresują przemowy, wyjście przed ludzi i powiedzenie czegoś np. przed całą klasą, a nawet w ogóle rozmowy na żywo - a przecież jesteśmy z klasy artystycznej, nikt z nas się tego nie bał.

Matura jest dla tegorocznych absolwentów liceów i techników również okazją do spotkania po bardzo długiej przerwie kolegów i znajomych ze szkoły. Za nimi bowiem wiele miesięcy nauki zdalnej. Sami młodzi ludzie łapią się na tym, że zauważają, iż ich rówieśnicy w tym czasie zmienili się, przede wszystkim wydorośleli.

W czwartek, 6 maja, maja o godzinie 9 tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na napisanie tego egzaminu będą mieli 120 minut. Arkusz egzaminacyjny z matematyki pojawi się na stronie CKE po godz. 14. Opublikujemy go w tym miejscu razem z odpowiedziami.

- Ale też na pewno sporo rzeczy zyskaliśmy - zaznacza maturzystka. - Na pewno widać to, że bardzo dużo osób zaczęło się ruszać, zaczęło trenować, bo zyskały czas dla siebie, gdy nie musiały dojeżdżać do szkoły. Sporo czasu zyskaliśmy na odpoczynek - wymienia.

Nauczanie zdalne niestety w przypadku części uczniów spowodowało, że rozleniwili się i mało uczyli, bo nie było takiej mobilizacji jak przy chodzeniu do szkoły. Jak słyszymy od maturzystów, wielu z nich decyduje teraz o zmianie wybranego wcześniej kierunku studiów, bo są przekonani, że będą mieli z matury słabsze wyniki niż zakładali, a w związku z tym nie dostaną na te studia. Wiele młodych ludzi mówi, że teraz zrobi sobie rok przerwy, po czym będzie starała się pójść na swój wymarzony kierunek.

Przypomnijmy, że tegoroczna matura jest drugą w czasie pandemii i organizowaną w reżimie sanitarnym. Jacek Kaczor, dyrektor prestiżowego „Nowodworka” - I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, zwraca uwagę, że nie ma w niej nic, co budziłoby dodatkowe emocje.

- Strona organizacyjna związana z ograniczeniami epidemicznymi stała się już pewną normalnością, już przyzwyczailiśmy się do tego, że tak właśnie wygląda egzamin. Za pierwszym razem to była niewiadoma. Ale teraz wiele rzeczy jest już przetestowanych, a zdaje rocznik, który przećwiczył już takie egzaminy na maturze próbnej. Więc nie ma elementu zaskoczenia, dodatkowej emocji, która by przeszkadzała w samym egzaminie - usłyszeliśmy od dyr. Jacka Kaczora.

Matura - co dalej?

Matury 2021 rozpoczęły się we wtorek 4 maja i będą trwać do 20 maja. Najbliższe egzaminy, które odbędą się w piątek 7 maja, to: