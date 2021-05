Matura 2021 z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zadanie czekają tegorocznych maturzystów? Opublikujemy arkusze i odpowiedzi

Dodatkowo, w uzyskaniu dobrego wyniku z egzaminu może okazać się znajomość słownictwa omawianego podczas lekcji oraz takich zagadnień jak:

Aby pomóc w przygotowaniu do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, przedstawiamy kilka wybranych zadań, które pojawiły się na zeszłorocznych arkuszach:

Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Tekst 1.

1.1. How should the news item be headlined?

A. ORDINARY EATERY TO COMPETE FOR MICHELIN STAR

B. ERROR LEADS TO SUDDEN POPULARITY

C. CLEVER TRICK ATTRACTS CROWDS OF CUSTOMERS

Tekst 2.

1.2. Which of the following is mentioned in the text as an opinion, not a fact?

A. About one third of children’s injuries are sports-related.

B. Swimming is safer than football as far as injuries are concerned.

C. Most sports injuries result from overtraining.

Tekst 3.

1.3. The speaker

A. draws attention to the importance of taking the right approach to a task.

B. questions the results of an experiment which was carried out.

C. praises a group of employees who have dealt with a task efficiently.

(transkrypcja znajduje się w galerii zdjęć do artykułu)