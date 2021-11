Matura 2022 - data. Szczegółowy terminarz maturalny. Kiedy rozpoczną się egzaminy maturalne? [HARMONOGRAM] 22.11.21

Matura w roku szkolnym 2021/2022. TERMINARZ

Egzaminy ustne tylko dla chętnych

Egzaminy ustne odbędą się w dniach od 18 do 20 maja. Będą one przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Przystąpić do nich mogą abiturienci, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędny w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do realizacji umów międzynarodowych.