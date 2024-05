Matura 2024. 17 maja absolwenci mierzą się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym

Kto zdaje maturę 2024?

Chęć zdawania - podobnie jak w poprzednich latach - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród takich zdających są osoby, które wcześniej nie przystąpiły do matury, jak i osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów niezdanych w ubiegłych latach. W tej grupie są również osoby, które podchodzą do zdawanego już wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik, albo zdają całkiem nowy przedmiot. To np. ci młodzi ludzie, którym wcześniej brakło punktów, by dostać się na wymarzone studia, albo też tacy, którzy rozpoczęli naukę na wyższej uczelni, ale stwierdzili, że jednak chcieliby studiować na innym kierunku.