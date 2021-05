Matura biologia 2021 - arkusz, odpowiedzi, komentarze uczniów. Co było na rozszerzonej biologii? 12.05.

Przerwana została taka tendencja, że jest na tej maturze dużo podanego tekstu do przeczytania i dużo pytań na logikę. Często było tak, że te teksty dotyczą tematów naukowych, nowoczesnych - jak np. cząsteczki wirusów, elementy genów - i wtedy wszystko trzeba wywnioskować z tekstu i na tej podstawie, logicznie odpowiedzieć na pytania, łącząc to jeszcze z własną wiedzą. A dzisiaj nie mieliśmy za bardzo takich tekstów, było raczej odgrzebywanie starej wiedzy, gdzieś z pierwszej klasy, dużo było pytań z roślin… Ten arkusz wyglądał prawie tak, jakby się wzięło kopię z arkusza z 2010 roku, kiedy było więcej o zwierzętach i o roślinach niż o genetyce, nowych chorobach i mutacjach

Osoby, które tak jak ja łopatologicznie ładują wiedzę do głowy, miały trochę łatwiej. Nie traciło się czasu na czytanie tekstu i wnioskowanie, tylko albo się wiedziało, albo się nie wiedziało, i zaznaczało się odpowiedzi. Przez to dość szybko wypełniało się ten arkusz, zostało dużo czasu na sprawdzenie - podkreśliła Zuzanna, która jest bardzo zadowolona ze swojego egzaminu z biologii.- A w porównaniu do wczorajszej ciężkiej matematyki - to niebo a ziemia

W innym zadaniu należało wymienić kosteczki słuchowe i dokładnie podać funkcję jednej z kosteczek słuchowych. - Do tego potrzebna była wiedza, gdzie one po kolei się znajdują, a wydaje mi się, że nie każdy na to zwraca uwagę - komentuje Zuzanna Mirowska.

Było też zadanie, bardziej opisowe, dotyczące hormonów roślin i ich wpływu na procesy zachodzące w roślinach. Pojawiła się też na tym egzaminie równowaga genetyczna (prawo Hardy’ego-Weinberga). Należało obliczyć według wzoru częstość pojawiania się w populacji osobników-nosicieli danej choroby. Takiego pytania akurat mało osób się spodziewało.

Jeśli chodzi o ewolucję, w arkuszach znalazł się narysowany schemat zwierząt, które dalej są w stanie syntezować witaminę C w organizmie i zwierząt, które tę zdolność utraciły. - I trzeba było odpowiedzieć, dlaczego małpy nie wyeliminowały mutacji, która powoduje, że nie można syntezować witaminy C. Czyli ogólnie dotyczyło to przystosowawczych cech - słyszymy od maturzystów.