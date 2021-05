Matura biologia 2021 - termin, data. Jakie są wymagania na maturze z biologii? Zobacz ARKUSZ CKE z poprzednich lat 12.05.21

Matura 2021 - biologia rozszerzona. Wszystko, co trzeba wiedzieć o maturze rozszerzonej z biologii

Poniżej garść najważniejszych informacji:

Matura rozszerzona z biologii odbędzie się w środę, 12 maja o godz. 9:00.

Maturzyści będą mieć 180 minut na wypełnienie arkusza maturalnego.

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą przynajmniej dwa czarne długopisy.

Podczas wykonywania zadań możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Możesz wziąć ze sobą także linijkę oraz kalkulator prosty.

Biologia rozszerzona 2021. Wymagania egzaminacyjne, działy. Co będzie na maturze z biologii?

Podstawa programowa z biologii jest bardzo obszerna i szczegółowa. Matura z biologii należy do jednych z najtrudniejszych, ze względu na bardzo szeroki zakres materiału, który należy przyswoić. Warto wcześniej sprawdzić, które dokładnie zagadnienia mogą pojawić się na maturze. Co roku do listy wymagań wprowadzane są zmiany, które często stanowią dobrą wiadomość dla maturzystów, gdyż niektóre zagadnienia przestają obowiązywać. Tak na przykład jest w tym roku - m.in. w dziale wirusy ograniczono liczbę chorób, które należy znać, a w dziale grzyby usunięto charakterystykę grup, porosty i znaczenie grzybów.