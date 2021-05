Matura BIOLOGIA. Jakie zadania pojawiły się na zeszłorocznej maturze z biologii? [ARKUSZE] 12.05.2021

Gdy temperatura środowiska wzrasta, to płynność błony komórkowej organizmu jednokomórkowego (się zmniejsza / się zwiększa). Temu zjawisku przeciwdziała zmiana składu błony komórkowej, która polega na (zmniejszeniu / zwiększeniu) udziału cząsteczek o dłuższych łańcuchach węglowodorowych z mniejszą liczbą wiązań podwójnych.

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Arkusz egzaminacyjny zawiera około 25 zadań zróżnicowanych pod względem poziomu trudności i sposobu udzielania odpowiedzi. Będą one polegać m.in. na:

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę - 12 maja 2021 roku. Uczniowie rozpoczną pisanie egzaminu równo o godzinie 9:00. Potrwa on 180 minut.

Określ, ile cząsteczek kwasu laurynowego, który jest nasyconym kwasem tłuszczowym o wzorze C11H23COOH, jest niezbędnych do syntezy jednej cząsteczki cholesterolu. Przedstaw obliczenia.

Podaj nazwy etapów oddychania komórkowego, do których zostają włączone wymienione poniżej produkty β-oksydacji.

A. organizm eukariotyczny B. krótki cykl życiowy C. rozmnażanie wyłącznie bezpłciowe D. łatwość rozmnażania E. małe rozmiary F. duża odporność na czynniki środowiska

Spośród wymienionych cech wybierz i zaznacz trzy, które powinny charakteryzować organizm modelowy, aby był on łatwy do badania w laboratorium.

Egzaminy maturalne w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym odbędą się w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Z kolei z egzaminami w terminie dodatkowym uczniowie zmierzą się od 1 do 16 czerwca 2021 r.

Kiedy matura poprawkowa?

Osoby chcące przystąpić do matury poprawkowej powinny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna odbędzie się we wtorek - 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

Część ustna odbędzie się w dniach 23–24 sierpnia 2021 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 r.