Matura CKE z matematyki na poziomie podstawowym! Jakie były zadania? [ARKUSZ, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA z matematyki]

Matura z matematyki p. podstawowy. Opublikujemy arkusz zadań i przykładowe odpowiedzi 5.05.21

Ten dzień egzaminów maturalnych dla wielu zdających jest bardziej stresujący niż pierwszy, gdy zdawali z języka polskiego. Matematyka to nie dla każdego jego konik, sporo osób obawia się egzaminu z tego przedmiotu. Zgodnie jednak z zapowiedziami ministerialnymi w tym roku - w związku z epidemią i zdalnym nauczaniem - generalnie matura ma być tym razem łatwiejsza, wymagania zostały okrojone o 20-30 procent. Czy maturzyści to odczują zaglądając do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki - przekonamy się po zakończeniu matury z matematyki.