Matura rozszerzona POLSKI 2021 - kiedy jest? Jakie będą tematy wypracowań na maturze rozszerzonej z polskiego? 10.05.2021

Przykładowe tematy wypracowań oraz arkusze z poprzednich lat

Aby zobaczyć, jakiego typu tematy wypracowań mogą się pojawić, warto zobaczyć arkusze maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym z ostatnich lat. Z pewnością pomoże to w lepszym przygotowaniu się do egzaminu.

Matura 2020

Matura 2019

Matura 2018

Matura 2017

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym już w poniedziałek

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w poniedziałek, 10 maja 2021 o godzinie 9:00. Potrwa ona 180 minut.

Co ważne, przystępują do niej jedynie ci uczniowie, którzy wcześniej wyrazili taką chęć. Warto zaznaczyć, że jej wynik nie ma wpływu na zdanie matury, chyba że będzie to jedyny egzamin z przedmiotu dodatkowego, do którego się nie przystąpi lub zostanie on unieważniony.