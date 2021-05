Matura rozszerzona POLSKI 2021 - rozprawka i analiza wierszy. Wiemy jakie były tematy na maturze rozszerzonej z polskiego 16.05.2021

Wszystko, co chciałem przekazać, przekazałem. Dla mnie ten temat był mało skomplikowany – mówi nam Jakub. Jak opowiada, tekst mówił o świecie przedstawionym w dramacie. - O tym, że jest jakby mikrokosmos, który widzimy w scenach, i makrokosmos całego świata, czyli część, której musimy się domyślić, która jest nam przekazywana niedosłownie. Na przykład pojawia się informacja „dobiegł go krzyk z ulicy”, a widzimy tylko pokój, a więc wiemy, że jest coś więcej, ale nie doświadczamy tego bezpośrednio

Ja byłem za tezą, jaką postawił autor, napisałem, że w dziełach literackich jest nam pokazana część świata przedstawionego, a jednocześnie w domyśle wiemy, że jest on częścią większego uniwersum. Odwołałem się do tekstu prof. Błońskiego, a także do „Tanga” Sławomira Mrożka, „Rewizora” Mikołaja Gogola, a także do ekranizacji filmowej powieści - „Władcy pierścieni”

Zadaniem piszącego było określenie problemu podjętego przez autora podanego tekstu, stawianą przez niego tezę, a także określenie swojego stanowiska odnośnie tego, co pisze autor. Przy tym należało odwołać się do innych tekstów kultury.

Co ciekawe, zwykle na maturach chętniej wybierana jest rozprawka. Jednak, jak się dowiadujemy, tym razem jej temat niektórych przeraził i wyjątkowo sporo osób zdecydowało się na analizę porównawczą wierszy.

Ania Zając przygotowywała się na obie opcje - i na rozprawkę, i na analizę oraz interpretację wierszy.

- Ale lepsza się czułam w rozprawce i ją wybrałam - wyjaśnia maturzystka. Jaką postawiła tezę w swojej pracy? - Taką, że relacja wszystkich aspektów, które wchodzą w skład przestrzeni dramatu (świat zewnętrzny i wewnętrzny), wpływa na odbiór przesłania, idei, prawd o świecie, które autor chce przekazać odbiorcy. Podany tekst zawierał bardzo dużo zagadnień, ja akurat na tym wątku się skupiłam. Autor poruszał też temat didaskaliów, tego, że pozwalają nam zinterpretować to, co nie zostało powiedziane. I w rozprawce odwołałam się do didaskaliów z „Wesela”, które pomagają nam dostrzec to, o czym będzie utwór, a także do „Tanga” Mrożka, gdzie didaskalia mówią o chaosie – opowiada Ania. Poszerzyła też swoją pracę o konteksty filozoficzne, przywołała m.in. francuskiego filozofa Paula Ricoeura.