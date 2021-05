Matura z matematyki. Co warto powtórzyć i zapamiętać przed egzaminem? [POWTÓRKA oraz ARKUSZE Z UBIEGŁYCH LAT]

Harmonogram oraz najważniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty 2021 [3.05]

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy test dla wszystkich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. To właśnie jego wyniki decydują o przyjęciu do wymarzonego liceum lub technikum. W tym roku, ze względu na pandemię, odbędzie się on na nieco innych zasadach. Które zagadnienia zostaną ograniczone i kiedy dokładnie odbędą się poszczególne części egzaminu ósmoklasisty? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz harmonogram.