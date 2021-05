Matura z matematyki. Jakie pytania pojawiły się na zeszłorocznym egzaminie maturalnym z matematyki? [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 3.05.2021

Matura 2020 z matematyki poziom podstawowy. Przykładowe zadania

Matura z matematyki to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych egzaminów dojrzałości. To właśnie on przysparza zdającym najwięcej problemów. Aby pomóc tegorocznym maturzystom w lepszym przygotowaniu do testu, przedstawiamy przykładowe zadania z matury 2020.

Wartość wyrażenia 2

x x − + 6 9 dla x = + 3 3 jest równa

A. 1 B. 3 C. 1 23 + D. 1 23

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową

cenę y należy podnieść o

A. 25% B. 20% C. 15% D. 12%