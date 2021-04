Matura z matematyki już za tydzień. Co warto powtórzyć i zapamiętać przed egzaminem? [POWTÓRKA oraz ARKUSZE Z UBIEGŁYCH LAT]

Matura z polskiego 2021 - przecieki. Co będzie na maturze z j. polskiego i co koniecznie trzeba powtórzyć? Mamy kilka wskazówek! 28.04.21

Przecieki maturalne to coś, czego uczniowie skrycie poszukują, aby choć trochę rozeznać się w tegorocznej maturze i zniwelować stres. Uczulamy na fałszywe i podejrzane strony oferujące przecieki - często są one prowadzone przez oszustów czyhających na nasze pieniądze. My poniżej przedstawiamy przecieki, do których udało nam się samodzielnie dokopać na podstawie obserwacji i analiz arkuszy z poprzednich lat. Zobaczcie, co może się pojawić na maturze z polskiego!