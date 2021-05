Matura z matematyki p. podstawowy. Czy matura z matematyki w tym roku faktycznie będzie łatwiejsza? [ARKUSZ, ODPOWIEDZI]

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy

Matury 2021 rozpoczęły się we wtorek 4 maja i będą trwać do 20 maja. We środę (5 maja) maturzyści piszą egzamin z matematyki, a w piątek czeka ich egzamin z angielskiego - oba na poziomie podstawowym.

Egzamin z matematyki rozpoczyna się o godz. 9. Na rozwiązanie maturalnych zadań zdający będą mieli 170 minut. Również we środę 5 maja o godz. 14 niektórzy z maturzystów będą zdawać egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Wprawdzie w tym roku nie ma obowiązku zdawania jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru), jednak większość maturzystów przystąpi do takich egzaminów i będzie je zdawać nawet z kilku przedmiotów, ponieważ wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia.