Matura z matematyki p. podstawowy. "Na tegorocznej maturze z matematyki było stanowczo łatwiej" [ARKUSZ, ODPOWIEDZI] 5.05.21

Ten dzień egzaminów maturalnych dla wielu zdających jest bardziej stresujący niż pierwszy, gdy zdawali z języka polskiego. Matematyka to nie dla każdego jego konik, sporo osób obawia się egzaminu z tego przedmiotu. Zgodnie jednak z zapowiedziami ministerialnymi w tym roku - w związku z epidemią i zdalnym nauczaniem - generalnie matura ma być tym razem łatwiejsza, wymagania zostały okrojone o 20-30 procent. Szymon Macnar z VI LO w Krakowie uważa, że w porównaniu do poprzednich lat na tegorocznej maturze z matematyki było stanowczo łatwiej. O godz. 14 opublikujemy arkusz z zadaniami.

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy Matury 2021 rozpoczęły się we wtorek 4 maja i będą trwać do 20 maja. We środę (5 maja) maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, a w czwartek czeka ich egzamin z angielskiego - oba na poziomie podstawowym. Egzamin z matematyki rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie maturalnych zadań zdający mieli 170 minut. Również we środę 5 maja o godz. 14 niektórzy z maturzystów będą zdawać egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Wprawdzie w tym roku nie ma obowiązku zdawania jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru), jednak większość maturzystów przystąpi do takich egzaminów i będzie je zdawać nawet z kilku przedmiotów, ponieważ wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia.

Matura z matematyki - podstawowa. "Było stanowczo łatwiej" Szymon Macnar z VI LO w Krakowie z egzaminu z matematyki wyszedł po około godzinie i 20 minutach. Jak nam tłumaczył, w tym roku ministerstwo odjęło maturzystom jedno zadanie otwarte, w związku z czym około 60 procent punktów z matury można było otrzymać za zadania zamknięte. Dlatego Szymon skupił się właśnie na zadaniach zamkniętych, a z otwartych nie rozwiązał wszystkich. - Ale myślę, że wiele osób będzie pisało przez całe 170 minut lub troszeczkę krócej. Jeśli ktoś będzie chciał napisać jak najlepiej, to będzie siedział do końca trwania egzaminu, nad zadaniami otwartymi. A pod koniec arkusza są bardzo skomplikowane zadania, mogą zająć sporo czasu – ocenił po wyjściu z egzaminu krakowski maturzysta.

Szymon uważa, że w porównaniu do poprzednich lat na tegorocznej maturze z matematyki było stanowczo łatwiej. Jest do zdobycia trochę mniej punktów, przez co zwiększa się rola zadań zamkniętych.

- I pytania były naprawdę w miarę łatwe, szczególnie te zamknięte. Wymagania w porównaniu do podstawy programowej bardzo ograniczone. Nie było brył obrotowych – a to duże ułatwienie, bo te zadania zawsze były troszeczkę bardziej skomplikowane. Dużo było pytań z geometrii, dużo pytań z funkcji liniowej, kwadratowej, a to zagadnienia, które są raczej dobrze omawiane na lekcjach i myślę, że niewiele osób miało z nimi problemy – relacjonował nam Szymon Macnar. Maturzysta zapamiętał m.in., że w zadaniach otwartych trzeba było rozwiązać nierówność z kwadratem (jak ocenia – było to jedno z prostszych zadań), było też zadanie z trójkątem równobocznym. - Mieliśmy podaną skalę podobieństwa trójkątów – trzy do dwóch - i trzeba było podać długość boku drugiego trójkąta, mając podaną część parametrów pierwszego trójkąta. Czyli ze wzorów trzeba było wyciągnąć długość boku drugiego trójkąta – tłumaczy Szymon.

Nie pojawił się na tegorocznej maturze – zwykle sprawiający piszącym więcej trudności – ostrosłup, ani też walec, graniastosłup, nie trzeba było liczyć objętości. - To wszystko odpadło i myślę, że to było rzeczywiście duże ułatwienie – komentuje maturzysta z VI LO. Młodzi ludzie przychodzą na egzaminy maturalne do swoich szkół po prawie roku spędzonym poza ich murami, na nauce zdalnej. Przez ostatnie miesiące część z nich sprawdziany pisała niemal wyłącznie przez komputer. Widywali się z bliższymi kolegami, ale niektóre osoby ze swojej klasy czy z innych klas maturalnych teraz spotykają po raz pierwszy po wielu miesiącach. Jakie mają odczucia, gdy znów są w szkole, jak się tu odnajdują?

Matura 2021. Ja się czuję przy pisaniu w szkole zdecydowanie bardziej swobodnie - Powiem szczerze, że jak przychodzę na tę maturę i siadam w sali, to od razu mi się przypomina, jakie tu miałem lekcje, z kim, jakie przedmioty. Człowiek się czuje o wiele przyjemniej niż jak się pisze sprawdziany w domu. Ja się czuję przy pisaniu w szkole zdecydowanie bardziej swobodnie – opowiada Szymon Macnar i dodaje: - Zauważyłem też, że na pewno lepiej się czułem w tych tematach, które „przerobiliśmy” na lekcjach wcześniejszych, jeszcze przed pandemią. Bo późniejsze tematy były już trochę ograniczone, na zdalnym nauczeniu troszeczkę w inny sposób były przekazywane, a my mieliśmy mniej czasu na nauczenie się ich. Myślę, że z tymi tematami też sobie poradziłem, ale czułem się w nich mniej pewnie.

W całej Polsce maturę 2021 zdaje około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także prawie 100 tys. maturzystów z lat ubiegłych - ci, którzy albo dotąd nie zdali egzaminów, albo chcą poprawić wyniki. W Małopolsce do matury przystępuje ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Piszących po raz kolejny jest w Małopolsce 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie. Matura 2021 w reżimie sanitarnym Przypomnijmy, że matura w tym roku - podobnie jak rok wcześniej - odbywa się w reżimie sanitarnym. Zdający do szkół wchodzą podzieleni na tury, w odstępach np. co 15 minut, często dwoma wejściami. Piszą oddaleni od siebie o minimum półtora metra, zwykle po 10 lub kilkanaście osób w sali. Ale według pytanych przez nas maturzystów nie przysparza to większego stresu.

- Co innego budzi stres: to, że praktycznie przez cały rok nie było nas w szkole, a nagle musimy tu przyjść, siąść w ławkach i normalnie pisać. To zupełnie inny komfort pracy niż sprawdziany przed komputerem czy online - to obserwacja Martyny Świąteckiej z II LO w Krakowie, która m.in. zauważyła podczas egzaminu z polskiego, że wolniej pisze jej się na kartce. Maturzyści mieli do rozwiązania około 40 zadań. - Jestem bardzo zadowolony. Jako raczej humanista obawiałem się matematyki, bo to nie jest moja najsilniejsza strona. A tymczasem poszło – mam wrażenie – dobrze, ze wszystkimi zadaniami „wyrobiłem” się w czasie, wyszedłem nawet 20 minut wcześniej. Dla mnie jakiś super trudny ten egzamin nie był - mówił nam z kolei po wyjściu ze środowego egzaminu Jakub Lelek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.

Rozwiąż równanie, udowodnij, dwa zadania z geometrii, sinus i cosinus (czyli trygonometria) w kilku zadaniach - między innymi to zapamiętał Jakub z arkusza egzaminacyjnego. Najdłużej zatrzymał się nad zadaniem z pięciokątem wpisanym wkoło; trzeba było znaleźć miarę jednego z kątów.

- Było jedno zadanie otwarte z rachunkiem prawdopodobieństwa – dodaje maturzysta. - Polegało na tym, że dwa razy wykonujemy rzut kostką sześciościenną. I trzeba było podać, jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie wynosić 4, 5 lub 6. Do najtrudniejszych zadań to nie należy, bo to jest bardzo logiczne, nie ma skomplikowanych wzorów – skomentował Jakub. Również absolwenta liceum „Kostka” zapytaliśmy o wrażenia z powrotu do szkolnej ławki po długim okresie zajęć tylko przez komputer, a nie z kolegami w klasie.

- Jestem osobą bardzo społeczną, więc bardzo za spotkaniami w szkole tęskniłem, więc dla mnie pisanie teraz matury w szkole to duży plus - wyznał Jakub. - Faktem jest, że wielu osobom wygląd fizyczny się zmienił. To już ponad rok zamknięcia. Części osób zmieniła się długość włosów, nawet styl, niektórym znajomym ze szkoły musiałem się nawet dobrze przyjrzeć, żeby ich poznać – opowiada. Marzą o studiach już nie od strony monitora komputera Anna Zając, maturzystka z XVIII LO w krakowskich Bronowicach uważa, że tegoroczna matura z matematyki była bardzo prosta. - I jeśli ktoś regularnie się uczył i przygotowywał, to nie sprawiła mu kłopotu, ponieważ zadania były dosyć schematyczne, takie, jak powtarzają się co roku. O ile kogoś nie zjadł stres, to na pewno sobie poradził - mówi Ania, która ocenia, że jej samej poszło na egzaminie bardzo dobrze. A bardzo się go bała, dużo się uczyła. - Jestem bardziej humanistką. I przyznam, że przed tą maturą z matematyki prawie nie przespałam prawie nocy. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że jednak się udało - wyznaje maturzystka.

Spotykając się teraz w szkole z innymi maturzystami ze swojego liceum po długim okresie nauki online Ania jest zaskoczona, jak dużo osób się zmieniło w tym czasie. - Każdy trochę wydoroślał. W wyglądzie są zmiany, dużo dziewczyn włosy przefarbowało. Ale wszyscy zmienili się na plus. Myślę, że też wszyscy wypoczęliśmy i już też jesteśmy podekscytowani najbliższymi wakacjami życia, które nas czekają - Ania liczy, że na tych wakacjach pojedzie na spływ kajakowy, na jachty i do Paryża.

Jeśli chodzi o studia, krakowska maturzystka wybiera się na filmoznawstwo lub kulturoznawstwo. Bardzo by nie chciała studiować również zdalnie. - Wydaje mi się, że studia to jest taki nowy rozdział, poznaje się wielu nowych ludzi. Coś zupełnie innego niż liceum czy gimnazjum i bardzo chciałabym to przeżyć od strony rzeczywistej, a nie tylko od strony monitora komputera. Bardzo bym chciała poznać tych wszystkich ludzi i zdobyć doświadczenia na żywo, a nie tylko łączyć się na wykłady i rozłączać - mówi Ania Zając.

Matura 2021. A oto harmonogram na kolejne dni matur w tym tygodniu: Matura 6 maja (czwartek) godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy)

godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony) Matura 7 maja (piątek) godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony)

godz. 9 - język angielski (poziom dwujęzyczny)

