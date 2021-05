Matura z polskiego CKE 2021. Co będzie na egzaminie maturalnym z j. polskiego podstawowego [ARKUSZ, ODPOWIEDZI]

O godz. 9:00 absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jest to równocześnie pierwszy ze wszystkich egzaminów maturalnych, które czekają uczniów. Przypominamy o kilku najważniejszych rzeczach!

Matura z polskiego: POWTÓRKA. Co warto sobie przypomnieć?

Matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych. Aby dobrze ją zdać, trzeba wykazać się dobrą znajomością wielu tekstów kultury, zarówno tych z poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego. Żeby poradzić sobie z nią należycie, najlepiej przed egzaminem przypomnieć sobie najważniejsze teksty ze wszystkich lat nauki i obecne w nich wątki i motywy. Pod względem tekstów, które możemy wybrać jako przykłady w wypracowaniu, poziom rozszerzony jest nieco bardziej liberalny - warto odwołać się do lektur z listy obowiązkowych tekstów, jednakże dobrze widziane jest także opisanie dzieł, które niekoniecznie omawiane były na lekcjach, ale które dobrze pasują do podanej w zadaniu tematyki.

Co będzie na maturze z polskiego 2021?

Co roku na maturze pojawiają się w arkuszach całkiem inne teksty, na podstawie których należy wykonać zadania. Często są to teksty nieznane, do których nie da się przygotować, ponieważ zazwyczaj nie omawia się ich na lekcjach. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z formułą matury - mimo że teksty są inne, zadania zwykle mają bardzo podobną treść i formę.