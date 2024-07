Memy na Dzień Cioci i Wujka. W Polsce obchodzimy to święto 3 lipca, ale te obrazki śmieszą przez cały rok!

Święto Cioci i Wujka w Polsce. Dlaczego 3 lipca?

Wujek lub ciocia - teoretycznie to ktoś z rodzeństwa rodziców, ale mówimy tak też na małżonków wujka luub cioci, często mówimy tak na dalszych krewnych, a nawet na przyjaciół mamy i taty. Święto Cioci i Wujka zostało ustanowione w Stanach Zjednoczonych z myślą o tych najbliższych osobach.

Tam obchodzone jest 26 lipca, u nas do niedawna było to święto nieznane, nieobchodzone. Postanowił to zmienić twórca jednej ze stron internetowych, która spacjalizuje się w informowaniu o świętach nietypowych (bimkal.pl). Uznał, że 3 lipca może być tym dniem, w którym będziemy obchodzić święto cioć i wujków w Polsce. Dlaczego akurat tego dnia? No, tu akurat decydują względy osobiste. 3 lipca to bowiem dzień ślubu jego brata.

Święto Cioci i Wujka ma potencjał, żeby się przyjąć, a memy o ciociach i wujkach już podbiły internet. Więc pośmiejmy się z nich, nie tylko przy okazji święta.