Miasto ma już pomysł na świąteczne dekoracje. Ale kwota 4,5 mln zł może szokować! Piotr Rąpalski

Motywem wiodącym krakowskiej dekoracji świątecznej i noworocznej w tym i przyszłym roku będą wzory inspirowane ikonografią arrasów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Kwota za ozdobienie miasta może jednak szokować, 4,5 mln zł, i to w dobie pandemii i rosnących cen. Urzędnicy tłumaczą, że to kwota za dwa lata. Jednakże z reguły co roku płaciliśmy 2 mln zł za dekorację miasta, czyli teraz wychodzi o 250 tys. zł więcej za rok. A przecież firma, która wykona pracę ma zapewniony zarobek na 2 lata. Ale może w święta nie należy mieć węża w kieszeni...?