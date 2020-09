Mielno. Piękna plaża nad Bałtykiem. Morze i jezioro Jamno. Wakacyjne kurorty Mielno, Mielenko, Unieście [ZDJĘCIA] 6.09

Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Co roku tę miejscowość słynącą z pięknych piaszczystych plaż odwiedzają tłumy turystów z całej Polski. Nie inaczej, mimo pandemii koronawirusa, jest w tym roku, o czym przekonują nasze zdjęcia. Plaża w Mielnie jest niesamowicie zatłoczona, głównie przez młode osoby i rodziny z dziećmi, ale nikomu to nie przeszkadza. Dla tych, którzy wolą jednak spokój i przestrzeń alternatywą są graniczące z Mielnem inne wakacyjne miejscowości: Unieście od wschodniej strony i Mielenko od zachodniej. Tam plaże, które uchodzą za najpiękniejsze w Polsce, są bardzo szerokie i nie tak zatłoczone, jak w Mielnie. Obejrzyj galerię.

Plaża Mielno i domki nad Bałtykiem Mielno jest liczącą ok. 5 tysięcy mieszkańców nadmorską miejscowością położoną nad jeziorem Jamno w województwie zachodniopomorskim, 15 kilometrów od Koszalina. Mnóstwo tu hoteli, domów wypoczynkowych, willi, domków i kempingów o różnym standardzie, każdy znajdzie coś dla siebie. Mielno – plaża i nocne atrakcje nad morzem Położenie zarówno nad morzem, jak i jeziorem (w niektórych miejscach odległość jeziora Jamno od Bałtyku to zaledwie 400 metrów!) sprawia, że Mielno jest ulubionym kierunkiem wakacyjnym wielu Polaków. Wraz z sąsiadującymi miejscowościami Unieście (od 2017 roku to już część Mielna) i Mielenko stanowi jeden z najbardziej obleganych kompleksów wypoczynkowo-rekreacyjnych wybrzeża Bałtyckiego. To mekka dla młodzieży, która opanowuje tę miejscowość po zmroku, bawiąc się w licznych lokalach i pubach. Z tego względu Mielno w wakacje tętni życiem niemal przez całą dobę.

Plaża Mielno nad Bałtykiem Największą atrakcją Mielna jest czysta, strzeżona plaża, z której jest łagodne zejście do płytkiego przy brzegu morza. Efektowna promenada spacerowa biegnie wzdłuż plaży na odcinku 3 km pomiędzy Mielnem i Unieściem. Z promenady roztacza się wspaniały widok na morze, a wokół znajduje się mnóstwo restauracji, barów, smażalni ryb oraz innych punktów gastronomicznych i handlowych. Z morza wystają drewniane falochrony, na których przysiadają mewy i rybitwy. Wrażenie robią też wspaniałe wydmy. Mielno - atrakcje jeziora Jamno Jeśli komuś znudzi się morze, ma szansę na szybką odmianę, wybierając się nad jezioro Jamno. Jego wielką atrakcją są domy wakacyjne na wodzie oraz rejs statkiem spacerowym, a także wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowery wodne i kajaki. Można również przepłynąć do Koszalina tramwajem wodnym „Koszałek”.

Jedną z dużych atrakcji są także położone nad jeziorem Jamno domki na drzewie oraz te, które są ulokowane na wodzie. Można w nich spędzić urlop w niebanalny sposób. Obejrzyjcie zdjęcia domków w naszej galerii.

Mielno – plaża i atrakcje nad Bałtykiem i jeziorem Jamno Jeśli pogoda nie dopisuje, można skorzystać z innych nadmorskich atrakcji. W Mielnie dużą popularnością cieszy się piernikowy Dom do góry nogami, Escape room oraz park linowy. MIELNO - PIERNIKOWY DOM DO GÓRY NOGAMI (ul. Bolesława Chrobrego 13, tel. 574 312 318)

Ten dom to budowla piernikowa, a przed domkiem siedzi Baba Jaga, która pilnuje swojego gospodarstwa. Podczas pochmurnego dnia, a także wieczorami to miejsce jest oblegane przez rodziny z dziećmi.

MIELNO - ESCAPE ROOM

W Mielnie istnieją trzy tego typu miejsca, w których grupka osób jest zamknięta w jednym pokoju i za pomocą rozwiązania łamigłówek, na które ma 60 minut, musi wydostać się sama z pomieszczenia.

Escape Room Mielno Monster House

Escape Room CZACHA

Out Of The Box Escape Room

MIELNO - PARK LINOWY TUKAN (ul. Chmielna, tel. 605 767 022)

Na fanów ekstremalnych atrakcji w Mielnie czeka Park linowy Tukan. Nad bezpieczeństwem uczestników podczas wspinaczki czuwają instruktorzy.

Godziny otwarcia: Codziennie od 11 do 19

Kasa czynna jest do 18.30 Mielno, Unieście, Mielenko, Chłopy, Sarbinowo, Gąski – plaże i trasy rowerowe Mielno wraz z Mielenkiem i Unieściem (z przystanią rybacką) tworzą jeden z najciekawszych kompleksów wypoczynkowych nad Morzem Bałtyckim. Tu wszędzie jest blisko, można poruszać się pieszo, albo na rowerze. Ścieżka rowerowa prowadzi lasem wzdłuż wybrzeża, można nią udać się na wycieczkę z Mielna do pobliskiego Mielenka, albo jeszcze dalej – do Chłopów (miejscową atrakcją jest molo), Sarbinowa (podobnie jak w Mielnie pełno tu punktów gastronomicznych i hoteli) oraz Gąsek (tu znajduje się latarnia morska).

Mielno – Park Wodny w Koszalinie Z Mielna do Koszalina jest tylko kilkanaście kilometrów, a tam zbudowano największy na Pomorzu i jeden z największych w Polsce Park Wodny. To znakomite miejsce do rodzinnego wypoczynku. Obiekt znajduje się u podnóża Góry Chełmskiej w bliskim otoczeniu lasów. W strefie rekreacyjnej znajduje się sześć basenów, z czego dwa ulokowane są w strefie zewnętrznej, a jeden czyny jest przez cały rok. Można też korzystać z leżanek basenowych, wodospadów rurowych, gejzerów powietrznych, jacuzzi, ściennych masażerów oraz sześciu zjeżdżalni wodnych. Najdłuższa Anakonda ma 176 metrów długości.

W strefie saun znajdują się także łaźnie – solankowa, parowa i parowo-błotna. Na klientów czekają także zajęcia fitness i siłownia.

Park Wodny czynny jest przez cały rok codziennie od 7 do 22. Mielno – wycieczka do Kołobrzegu Niespełna 40 km od Mielna położony jest Kołobrzeg. To miasto - uzdrowisko z wieloma atrakcjami do zwiedzania. Port, molo, statki spacerowe, latarnia morska czy miejska starówka to najważniejsze z nich. Mielno – wycieczka do ogrodu botanicznego Hortulus w Dobrzycy Położony ok. 20 km od Mielna Hortulus to piękny ogród botaniczny, który stał się jednym z głównych atrakcji w okolicy. Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 25 lat „z miłości do natury i z potrzeby dzielenia się tym, co piękne z innymi”. Obejrzyjcie najnowsze zdjęcia z nadmorskich plaż w Mielnie i Mielenku

Co dają polskiej kadrze mecze w Lidze Narodów?