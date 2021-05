Mieszkańcy Prokocimia mają dość uciążliwej budowy. Miała zakończyć się pół roku temu, trwa do dziś

Mieszkańcy bloków przy ul. Teligi i Kurczaba mówią wprost, że w związku z przedłużającymi się robotami mają duże uciążliwości, z którymi muszą borykać się na co dzień już przez wiele miesięcy.

"Od grudnia 2020 r. nic nie działo się na tej budowie. Musimy już od kilku m-cy - przechodząc do kościoła, sklepu, czy przychodni - zachować szczególną ostrożność, mamy utrudnione poruszanie się po tym terenie, jest to bowiem ciągle plac budowy. Na drodze wystają studzienki, nie mamy gdzie parkować naszych samochodów, wykonawca ogranicza wjazd do bloków Teligi 4 i 6. Część kierowców zmuszona jest przez to parkować pojazdy wzdłuż ul. Kurczaba, co nigdy nie miało tutaj miejsca" - zaznacza w liście nasza czytelniczka (nazwisko do wiadomości redakcji).