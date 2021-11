Mieszkańcy Sieniczna wzięli sprawy w swoje ręce. Po włamaniach do domów utworzyli straż obywatelską [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

W Sienicznie (gmina Olkusz) w ostatnich tygodniach doszło do trzech włamań do domów mieszkalnych. Dwa kolejne przypadki odnotowano także w sąsiednim Osieku. W związku z tym w obawie o swoje mienie mieszkańcy Sieniczna utworzyli straż obywatelską, która patroluje swoją oraz okoliczne wsie, zwracając uwagę na wszystko, co wyda im się podejrzane.