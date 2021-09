Mieszkańcy Wólek protestują przeciwko przedłużeniu kadencji zarządu osiedla. Problem dotyczy też innych osiedli [ZDJĘCIA]

Po upływie roku do biura rady wpłynął projekt uchwały, ponownie przedłużającej kadencję zarządów, jednak został później wycofany przez jego autorów. Powstał więc harmonogram wyborów.

- Żadna rada miejska nie jest upoważniona do tego, aby przedłużać okres ważności kadencji zarządu osiedla. Jest to zdanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wykroczenie ponad upoważnienia ustawowe- wyjaśnia Piotr Lachowicz, sekretarz miasta.

Po kilku dniach odbyła się sesja rady miasta, podczas której radni podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji zarządów. Zarządzenie prezydenta w sprawie zebrań wyborczych na osiedlach było jednak nadal aktualne. Uchwała w sprawie przedłużenia kadencji wejdzie bowiem w życie 2 października.

Terminy spotkań wyborczych zostały ustalone i pojawili się na nich mieszkańcy. Problem polegał jednak na tym, że nikt nie został wyznaczony do ich przeprowadzenia. Zgodnie z procedurami powinna zrobić to Przewodnicząca Rady Miasta, lub powinna wyznaczyć osobę, która to uczyni. Tak się jednak nie stało.