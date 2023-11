Migdałki - paznokcie na jesień. Beżowe, bordowe, zielone i z brokatem. Najpiękniejsze jesienne paznokcie. Dużo wzorów 6.11.2023 Redakcja Kraków

Paznokcie migdałki są idealne na każdą okazję. Ten kształt paznokci świetnie sprawdzi się na co dzień, do pracy, na randkę czy eleganckie przyjęcie. Paznokcie w kształcie migdałów optycznie wyszczuplają dłoń, są wygodne, praktyczne i uniwersalne, nie przeszkadzają w codziennych obowiązkach. Co więcej, pięknie się prezentują w różnych kolorach, wzorach i zdobieniach. Nic dziwnego, że są uwielbiane przez panie. Zobacz co jest modne w stylizacjach paznokci.