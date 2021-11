Mikołaj oczami dziecka. Narysuj św. Mikołaja i wygraj atrakcyjne nagrody [KONKURS] Redakcja

Narysuj św. Mikołaja i wygraj atrakcyjne nagrody. fot. pixabay

Co robi święty Mikołaj, gdy już rozda wszystkie prezenty? Może jeździ na łyżwach lub na sankach? A może testuje nowy rower lub hulajnogę? Czy możliwe jest, że wypoczywa w ciepłych krajach lub zażywa kąpieli w basenach termalnych? Jak wyobrażacie sobie świętego Mikołaja gdy już ma wolne? Mamy więc dla Was niesamowity konkurs! Narysujcie św. Mikołaja tak, jak chcielibyście go widzieć! Atrakcyjne nagrody czekają!