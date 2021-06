Miliony złotych ściągane z kluczowych inwestycji transportowych, problem z serwisowaniem torowisk. O co chodzi?

Problemy ZDMK z realizacją inwestycji. O co chodzi?

Na spore problemy w realizacji niektórych z zaplanowanych na wakacje inwestycji napotkał Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Musiał m.in. odwołać prace serwisowe torowiska na rondzie Mogilskim. Urzędnicy twierdzą, że stało się to z przyczyn od nich niezależnych.

Jak się okazuje, nie chodzi o brak pieniędzy, a o brak materiałów, potrzebnych do wykonania inwestycji. Wśród nich ZDMK wymienia elastyczne żywice poliuretanowe do tłumienia drgań oraz mocowania szyn i rozjazdów - nie ma ich dostępnych na rynku. Niestety, co kluczowe w całej sytuacji, urzędnicy nie są w stanie na razie podać nowej daty rozpoczęcia prac.