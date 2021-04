MISS Małopolski 2021. One walczą o sławę i koronę miss! Zdjęcia kandydatek 27.04

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Skoczek zakochany w pięknej aktorce. "Łogień, jakby to Piotr powiedział"! [5.04]

Piotr Żyła przeżywa piękne chwile. Skoczek został mistrzem świata, a i w życiu prywatnym również wiedzie mu się doskonale. Dziewczyna Żyły to Marcelina Ziętek, która chętnie zajmuje się nie tylko aktorstwem, ale i modelingiem. "Łogień, jakby to Piotr powiedział" - piszą fani w komentarzach. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia! Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.