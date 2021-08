Mobilne punkty ZUS powstaną pod Tarnowem. Mają pomóc mieszkańcom regionu w złożeniu wniosku o "300+"

Od roku szkolnego 2021/2022 za przyznanie i wypłatę środków dla uczniów rozpoczynających rok szkolny odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas rodzic składał wniosek w gminie, w której mieszka, teraz musi go skierować do ZUS.

Co istotne, można to zrobić tylko elektronicznie - nie ma bowiem możliwości złożenia w oddziale zakładu papierowego formularza czy przesłania go pocztą.