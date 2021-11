Moczydło-Miechów. Postępuje budowa S7 na kolejnych odcinkach. Zbliża się rewolucja [ZDJĘCIA LOTNICZE, WIDEO]

Postępy budowy S7 na odcinku Moczydło-Miechów

- Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Już wkrótce dostępność komunikacyjna terenów, przez które przebiega ta trasa, znacząco się poprawi - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim obserwował postępy prac na budowie odcinka tej drogi w miejscowości Książ Wielki w Małopolsce.

Na odcinku Moczydło - węzeł Miechów 2,5 km odcinek ma już nawierzchnię. Do położenia została tylko ostatnia jej warstwa - ścieralna. Węzeł Miechów ukończono w 80 proc., obecnie trwają prace na obiektach mostowych. Zaawansowana jest również budowa obiektów inżynierskich. Niektóre są ukończone, tak jak dwa przejścia dla zwierząt w Moczydle lub bliskie ukończenia, np. przejście dla zwierząt w miejscowości Bukowska Wola i wiadukty drogowe w miejscowościach Brzuchania i Bukowska Wola.

S7 MOCZYDŁO-MIECHÓW GDDKiA

W Giebułtowie powstają wykopy pod fundamenty wiaduktu. Przy estakadzie nad drogą powiatową w miejscowości Małoszów zabetonowano podpory. Zbudowano też stanowisko do nasuwania przęseł oraz wytwórnię belek przęsłowych. Trwają przygotowania do betonowania przęsła estakady i nasuwania go na podpory.