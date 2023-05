Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 9.05.2023

TOP trendy na wiosnę 2023

Potrafią spowodować, ze twarz wygląda starzej o co najmniej kilka lat. Tzw. kurze łapki pojawiają się w okolicach i zostają z nami na dobre. Jak skutecznie im zapobiegać i co robić, aby dłużej…

Modne długości

Nietypowo, ale bardzo dla nas korzystnie! Modne są kosmyki we wszystkich długościach, zatem zarówno zwolenniczki krótkich fryzurek jak i właścicielki długich splotów znajdą coś dla siebie. Jeśli chcesz zawsze wyglądać na czasie i mieć możliwość wykonywania wielu różnych stylizacji w 2023 roku powróciły włosy do ramion. Można je nosić na wiele sposobów: upięte, w fale, w loki, gładkie... Do wyboru do koloru!