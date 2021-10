Modne fryzury na jesień i zimę 2021/2022. Najnowsze trendy, cięcia, stylizacje i kolory wprost z Instagrama [ZDJĘCIA] 2.10.21

Najmodniejsze fryzury: jesień i zima 2021/2022

Od kilku miesięcy możemy zauważyć tendencję modową do powracania do stylu sprzed lat. Niedawno na wybiegach królowały stylówki z lat 80. Mogliśmy także zachwycić się coraz popularniejszymi jeansami, wyglądającymi jak te noszone trzy dekady temu. Jednak ubranie to nie wszystko. Dopełnieniem stylizacji oraz swoistą wisienką na torcie jest bowiem fryzura. Jak zapewniają wirtuozi nożyczek, podczas tegorocznej jesieni należy porzucić niedbałe uczesania czy upięcia robione przez kilka godzin. Królować będą przede wszystkim naturalność, kolory oraz ekstrawagancja.