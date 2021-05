Modne FRYZURY na wiosnę z krakowskich salonów fryzjerskich. Wśród propozycji: bob, pixie cut, fale i refleksy! 10.05.2021

Tara Gins nie dostała pracy w zespole kolarskim, bo wzięła udział w rozbieranej sesji [ZDJĘCIA]

Tara Gins to belgijska była już cyklista. Karierę zakończyła w minionym roku. Pracuje również w zespole amatorskim jako dyrektor sportowy. Doświadczenie miała wykorzystać na wyższym poziomie, bo - jak pisze - była po słowie z działaczami jednego z klubów w Belgii, gdzie miała by być jednym z dyrektorów zespołu do lat 23. Jednak nie doszło do zawarcia umowy. Powód? Rozbierana sesja. - Zdjęcia nikogo nie obrażały, ale widocznie są ważniejsze od umiejętności i doświadczenia - napisała na Instagramie 31-letnia Gins, która w 2020 r. wzięła udział w sesji dla "Playboya" oraz kalendarza, w który wystąpiła topless. W rozmowie z serwisem "Cyclingnews" zdradziła, gdy ścigała się zawodowa, spotykała się z nachalnością mężczyzn. - Kiedyś po treningu mechanik zespołu szedł za mną pod prysznic. Innym razem osoba ze sztabu mnie pocałował i musiałam ją odpychać - nie kryła. Uruchom i przeglądaj galerię zdjęć klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.