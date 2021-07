Morze Bałtyckie, sinice i MEMY. Do tego paragony grozy, parawaning i kapryśna pogoda. Ulubiony urlop Polaków - nad Bałykiem! 10.07.21

Co roku nad Bałtykiem "zaskakują" nas ceny, a internet opanowują paragony grozy. W każde wakacje dziwią nas tłumy na plażach, widok ciągnących się po horyzont parawanów i osobliwy plażowy savoir-vivre, nad którym rytualnie załamujemy ręce. Nie możemy przyzwyczaić się do wietrznej bałtyckiej pogody, która potrafi zmienić się w mgnieniu oka oraz do niskiej z reguły temperatury morza. A gdy trochę się ta ostatnia podniesie, zaczyna się narzekanie na inny problem - sinice. Tak, z Bałtykiem łączy nas taka relacja jak z kochającą się, acz kłótliwą rodziną. Nie zawsze się zgadzamy, ale nie wyobrażamy sobie spędzania świąt osobno.