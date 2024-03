Most na Wiśle w ciągu obwodnicy Oświęcimia. To już końcowe metry. Prawie spina dwa brzegi rzeki. Zobaczcie zdjęcia Bogusław Kwiecień

Most na Wiśle w ciągu obwodnicy Oświęcimia prawie spina dwa brzegi rzeki. To już ostatnie metry konstrukcji o długości 432 metrów. Do końca pozostał jeszcze segment o długości 15 m. Zobacz galerię ze zdjęciami udostępnionymi przez GDDKiA z tego fragmentu budowy obwodnicy Oświęcimia do drogi S1.